Луи Саа: Погба не станет новым Кином или Руни

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил положение полузащитника Поля Погба в команде.

«Я большой фанат Поля. Но если честно, в некоторых играх, например, в прошлом сезоне, он был сам по себе. Он был без Бруно, без других уверенных в себе игроков. Теперь же, когда его окружают столь сильные и амбициозные футболисты, у Поля нет оправданий.

Он футболист топ-уровня, от которого стоит многого ждать. Для него важно набрать форму после травм и коронавируса. Я с нетерпением жду начала следующего сезона, чтобы оценить его состояние после правильной предсезонной подготовки и тактического разбора с тренером.

Мне не нравится, когда о нём начинают ходить слухи, а агент Погба высказывается вместе него. Это привлекает к Полю лишнее внимание, хотя ему это не нужно. Ему надо, чтобы его игра говорила сама за себя. Он создаёт неправильный образ. Но я уверен, что дело не в нём. Я отлично его знаю. Он сильный парень и будет проявлять страсть к игре.

Поль не станет новым Роем Кином или Уэйном Руни. Мы не можем требовать, чтобы он был кем-то другим. Он будет Полем Погба», — цитирует Саа GentingBet.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Погба провёл 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: