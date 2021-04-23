УЕФА выплатит России компенсацию за расходы на дополнительные матчи Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился подробностями проведения турнира после решения УЕФА о семи матчах в России вместо четырёх.



«Дополнительные расходы? Со стороны УЕФА предусмотрена определённая компенсация в рамках согласованных параметров.



Обидно ли, что не получили дополнительный матч плей-офф? Каждый следующий матч несёт не только почёт, но и риски. Особенно для поля. Здесь надо балансировать. Что касается билетов, сейчас мы знаем только то, что все билеты в Дублине отменены. А их обладатели имеют приоритетное право на покупку их в новых городах.



Вместимость остаётся такой, которую заявляли — 50 процентов. Пока не могу ничего сказать про увеличение. Всё это ещё будет обсуждаться, всё зависит от ситуации», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Россия поступила очень по-партнёрски». Сорокин — о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург