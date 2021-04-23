Тошич: в мои времена ЦСКА часто побеждал «Спартак», мы просто были сильнее

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Будет тяжело, если дерби в гостях. Но настрой на матч с красно-белыми всегда особенный. Помню, как глаза игроков загорались перед каждым дерби, как мы хотели победить ради наших болельщиков. Уверен, что футболисты покажут свой максимум. Они знают, что значат эти встречи для фанатов. Любые поражения, которые были до дерби, в случае победы сразу прощаются.



Я помню каждый из пяти голов в ворота «Спартака». Но особняком стоит 28 апреля 2012-го — это был день моего рождения, и я оформил дубль. А ещё когда впервые играли на их новой арене и победили 4:0, я забил один из мячей. Потрясающие эмоции!



Я всегда по-особенному настраивался на эти матчи, поэтому многое получалось. До этого я играл в дерби «Партизан» — «Црвена Звезда» и потому прекрасно знал, что меня ждёт. Накал всегда чувствуется ещё до встречи.



Российское и сербское дерби очень похожи по эмоциям. Но я всё же воспитанник «Партизана» — и игры со «Звездой» были более тяжёлыми, итог матча решали маленькие детали. А в мои времена ЦСКА часто побеждал «Спартак», в этих встречах было чуть полегче, мы просто были сильнее», — цитирует Тошича пресс-служба ЦСКА.

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