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Роман Зобнин назвал футболиста, которого вернул бы в «Спартак»

Роман Зобнин назвал футболиста, которого вернул бы в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал футболиста, которого вернул бы в команду.

«Фернандо! Я получал огромное удовольствие от игры с ним в центре поля.

Как мечтаю забить? Если я упаду, как Мелкадзе, тяжело будет встать. Шучу! За счёт дриблинга забивал, дальним ударом было, головой — тоже, через себя не хочется. Может, с левой ноги кручёным в дальний угол. Такого пока не было!» — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год, после чего перешёл в «Бэйцзин Гоань» за € 9,6 млн. За этот период бразилец сыграл в составе красно-белых 78 официальных матчей и забил 11 голов. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». В начале этого месяца сообщалось, что 29-летний хавбек хочет вернуться в российский клуб.

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