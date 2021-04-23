Зинедин Зидан: слухи про исключение «Реала» из ЛЧ — абсурд. У нас есть право там играть

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на информацию о возможном исключении клуба из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.



«У нас есть право играть в Лиге чемпионов. Эти слухи — абсурд. Мы будем готовиться к матчам», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что ряд членов исполнительного комитета УЕФА считает, что «Реал» и «Ювентус» необходимо наказать максимально жёстко и исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон. Сегодня, 23 апреля, стало известно, что организация решила не наказывать участников Европейской Суперлиги сейчас. При этом не исключено, что санкции последуют в будущем.



Напомним, президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги.