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В Госдуме отреагировали на получение Санкт-Петербургом дополнительных матчей Евро-2020

В Госдуме отреагировали на получение Санкт-Петербургом дополнительных матчей Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал получение Санкт-Петербургом дополнительных матчей на Евро-2020.

«Очень почётно получить дополнительные игры чемпионата Европы. Поздравляю всех нас с этой замечательной новостью! Особенно петербуржцев и Оргкомитет Евро-2020. Мы тратим столько денег и сил, чтобы провести Евро, а у нас в стране было запланировано лишь четыре матча.

Выбор в пользу России свидетельствует о том, что организаторами были высоко оценены работа и результаты проведённых матчей на последнем чемпионате мира. Это своего рода кредит доверия нашему государству и признание успехов нашего здравоохранения. Матчи перенесли из Дублина — там не очень хорошая эпидемиологическая ситуация. Все прекрасно это понимают. У нас же ситуация обстоит иначе.

Дополнительные матчи для России — это очень хорошо как для экономики Санкт-Петербурга, так и с имиджевой точки зрения. Это классная история для всех болельщиков и любителей спорта. Количество матчей в России увеличилось почти в два раза», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В Госдуме отреагировали на информацию, что Англия получит больше матчей на Евро-2020
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