Роман Зобнин: понимаем, что опозорились в матче с «Уфой». Такого не должно было произойти

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о поражении в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Тедеско считает, что игроки раньше времени стали думать о матче с ЦСКА? Лично я о дерби не думал. За победу в матче с «Уфой» дают те же три очка. Но мы принимали очень много неправильных решений на поле. План, который готовили, не сработал. Когда эмоции остыли, разобрали ошибки.
Что сказал команде после такой неудачи? В словах не было необходимости. Да и что скажешь после 0:3 дома? От «Уфы»… Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти. Что касается нашей статистики против «Уфы», у нас и с «Ростовом» была неприятная серия, и с «Уралом». Играть с командами, которые низко обороняются и выходят за счёт контратак, всегда тяжело. В воскресенье «Уфа» победила за счёт сильной агрессии и чёткого плана», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».
- 23 апреля 2021
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