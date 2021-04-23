Роман Зобнин: сейчас не могу назвать себя счастливым. Надеюсь, после матча с ЦСКА смогу

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Дерби — матч года? Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов!
Могу ли назвать себя счастливым человеком? На данный момент нет, ведь мы проиграли два матча подряд. Надеюсь, после дерби с ЦСКА смогу сказать, что я счастлив», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 23 апреля 2021
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