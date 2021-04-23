Тошич: в следующем сезоне мы увидим почерк Олича, его мысли. Это будет обновлённый ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о новом тренере красно-синих Ивице Оличе.
«Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдёт к работе и принесёт пользу команде, и каждый болельщик останется доволен его назначением.
Мы особенно не разговаривали, но знакомы, обменивались фразами после матчей национальных команд. Рахимич постоянно был на связи с Оличем, а я поддерживал общение с Элвером. Я очень счастлив, что такой хороший человек получил шанс, который заслуживал. Надеюсь, у него всё получится.
Уверен, что в следующем сезоне мы все увидим его почерк, его мысли, которые футболисты реализуют на поле. Это будет обновлённый ЦСКА», — цитирует Тошича пресс-служба ЦСКА.
- 23 апреля 2021
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