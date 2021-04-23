Бышовец: сегодня в футболе приходится бороться не с проблемами, а с теми, кто их создаёт

23 апреля исполнилось 75 лет бывшему футболисту и тренеру сборной СССР Анатолию Фёдоровичу Бышовцу. Тренер поделился воспоминаниями из своей карьеры.



«В песне Высоцкого, написанной в 1970 году, есть строки: «Но недаром клуб «Фиорентины» предлагал мильон за Бышовца». Есть подтверждения, что такое предложение было на самом деле. Об этом говорили наши руководители, тренер, когда встречались с зарубежными делегациями. Но о таком трансфере даже речи быть не могло! Я воспитанник киевского футбола, коренной динамовец. И вообще зарубежье представлялось чем-то недостижимым, трудно было себе такое представить.



Недавно сидел в ложе стадиона «Динамо» с одним экономистом. Он сопоставил курсы валют, себестоимость, другие показатели. Тогда ведь за 100 долларов в Южной Америке можно было купить 100 граммов золота в 17 карат. В общем, вышло, что тот «мильон» – это около € 60 млн на сегодняшний курс.



Я общался с Высоцким, воспринимал его как очень талантливого человека. Мы говорили о многих вещах, но темы футбола не касались. Могли обсуждать Хлопушу из спектакля «Пугачёв», другие его роли – театральные или киношные. Человеческие качества Высоцкого были очень высокими. Как-то он произнёс чуть ли не пушкинские слова – сказал, что о нём будут долго помнить. Всё это сбылось.



Перестал тренировать я в 61 год. Приглашения, которые возникали, были для меня неинтересны. Цели, которые ставились, и сама обстановка тоже не вызывали у меня естественного желания. Сегодня очень сложная околофутбольная среда, приходится бороться не с проблемами, а с теми, кто их создаёт. У нас фейковые герои, фейковые личности, фейковые достижения. Я же никогда не забивал левых мячей, не играл сомнительных матчей. Мои команды, будь то «Зенит» или московское «Динамо», были экологически чистыми. Сейчас, чтобы защищать принципы, есть два пути. Первый – путь Джордано Бруно, когда жертвуешь собой ради истины. Второй – путь Галилео Галилея, который, уходя, сказал: «И всё-таки она вертится». Я не претендую на такие величины, но тоже решил просто уйти», — приводит слова Бышовца Metro.

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