Определились основные претенденты на Рафаэля Варана. Француз может покинуть «Реал» летом

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Основными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», информирует AS.
Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже сделал официальное предложение по Варану. Действующий контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества 27-летнего француза с «Королевским клубом» продвигаются не особо продуктивно.
Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В нынешнем сезоне Варан принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Ранее СМИ сообщали об интересе к Рафаэлю со стороны лондонского «Челси».
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