Клопп: причина нового формата Лиги чемпионов — деньги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проект Суперлиги и новый формат Лиги чемпионов.



«Сказать что-то хорошее про Суперлигу? Хорошо, что её не создали. Мнение игроков, тренеров и болельщиков никогда не учитывают. УЕФА не спрашивала нас, руководство Суперлиги не общалось с нами. Все их желания сводятся к тому, чтобы мы проводили больше матчей — это невозможно.



Нельзя просто брать и добавлять новые соревнования. Я рад, что Суперлига не появится в расписании, но новый формат Лиги чемпионов не слишком удачный. УЕФА показала мне идею, и я ответил, что она мне не нравится. Мы будем проводить 10 игр вместо шести. У меня нет идей, как их вместить в календарь.



Какова причина нового формата Лиги чемпионов? Деньги», — приводит слова тренера Liverpool Echo.



В новом формате группового этапа Лиги чемпионов планируется участие 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Согласно реформе, будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф.

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