Клопп — о Суперлиге: мы не получили извинений от владельца клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудавшийся проект Суперлиги.



«Я и игроки не получили извинений от владельца клуба Fenway Sports Group. Я не считаю, что это требуется, FSG уже сказали об этом в заявлении. Лично для меня этого достаточно. Я знаю владельцев уже 6 лет. Временами они принимают неверные решения, в этот раз уж точно. Но это ничего не меняет для меня, я привык решать проблемы с теми людьми, которых знаю.



Мы с игроками обсудили этот вопрос на собрании, я им все объяснил и выразил надежду, что отношения в клубе останутся на прежнем уровне. Нам нужно строить планы на будущее, а не обсуждать вещи, произошедшие на прошлой неделе», — приводит слова тренер Liverpool Echo.

Клопп: самая важная часть футбола — болельщики. Не хочу, чтобы что-то вставало между нами