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Гвардиола — о новом формате ЛЧ: следует попросить УЕФА увеличить год до 400 дней

Гвардиола — о новом формате ЛЧ: следует попросить УЕФА увеличить год до 400 дней
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен новым форматом Лиги чемпионов.

«Каждый раз одно и то же. Все в футболе требуют повышения качества, а УЕФА настаивает на количестве. Не мы руководим процессом, так что, может, нам следует попросить УЕФА и ФИФА увеличить продолжительность года? Честно, не знаю. Возможно, 400 дней в году станет решением проблемы», — приводит слова тренера BBC.

В новом формате группового этапа Лиги чемпионов планируется участие 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Согласно реформе, будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф. Клубам придётся проводить на шесть игр больше по сравнению с текущим форматом.

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