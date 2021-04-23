Онопко призвал прививать от коронавируса приезжающих в Россию на матчи Евро фанатов

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко предложил запустить антиковидную вакцинацию российским препаратом «Спутник V» для приезжающих на Евро-2020 футбольных болельщиков.

«В связи с пандемией многое изменилось в жизни людей и в футболе. То, что перенесли матчи, это нехорошо и для Бильбао, и для Дублина. К сожалению, там нет условий для проведения матчей Евро. Я позитивно воспринял новость, что эти встречи пройдут в России. Но, наверное, было бы лучше и справедливее, если бы игры принял не только Петербург, но и Сочи, Москва, Краснодар… Знаю, что Санкт-Петербург справится с задачей. Стадион, отели — всё на высшем уровне.

Из-за пандемии лучше ограничиться одним городом в рамках страны? У меня на этот счёт есть предложение. Давайте мы всех приезжающих из Европы или даже Америки привьём вакциной «Спутник V». Они могут заранее приехать, чтобы сделать две прививки. Сейчас уже прививаются иностранные тренеры и специалисты в нашей стране. Будет специальный паспорт, который даст некоторое преимущество. И футбол посмотрят, и себя обезопасят, и города посмотрят», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».