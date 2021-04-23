После «Спартака» игрокам «Локо» дали пятерные премиальные, после ЦСКА и «Сочи» — тройные

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в последнее время выписывает щедрые премиальные футболистам за хорошие результаты команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После побед в матчах Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1) и ЦСКА (2:0) игроки «Локомотива» получили тройные премиальные выплаты. А после победы в матче со «Спартаком» (2:0) стандартные премиальные железнодорожников и вовсе были умножены на пять.

Стоит отметить, что, по нашей информации, финансовая ситуация в «Локомотиве» далеко не стабильная и явно не предполагает троекратного и пятикратного увеличения премиальных.

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.