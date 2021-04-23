Стали известны подробности отказа Чорлуки продлевать контракт с «Локомотивом»

Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отказался от продления контракта с клубом из-за неуважительного отношения со стороны руководства железнодорожников. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По нашей информации, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, зная, что у Чорлуки заканчивается контракт, не спешил начинать переговоры о пролонгации сотрудничества.

«Леонченко «созрел» на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошёл к защитнику, когда тот занимался в тренажёрном зале, и предложил поговорить. Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу, и вообще, по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», — сказал источник «Чемпионату».

Отметим, этот разговор Леонченко и Чорлуки стал первым за два месяца совместной работы, хотя главный тренер «Локомотива» Марко Николич настоятельно просил продлить контракт с хорватом.

Позже, 31 марта, Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива».