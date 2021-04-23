Тухель — об участии «Челси» в Суперлиге: руководству не следует извиняться передо мной

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что руководству клуба нет необходимости извиняться перед ним после выхода из проекта Суперлиги.
«Да, это отвлекало, но клуб принадлежит владельцам, а не мне. Я являюсь частью клуба, но это решение владельца и клуба, а теперь они меняют его. Нет необходимости извиняться передо мной напрямую, моя работа — адаптироваться к обстоятельствам. У меня было так много информации, что до дня матча и после матча с «Брайтоном» я позволял себе роскошь не читать и не смотреть какие-либо новости о чём-либо. Мне задавали достаточно много предматчевых и послематчевых вопросов по этому поводу, а теперь этого проекта даже не существует, поэтому я рад двигаться дальше.
Фанаты были крайне недовольны. Но я не думаю, что это влияет в целом на мнение о том, что, например, владелец клуба делает для общества, для академии, для женской команды и для первой команды. Уверен, что все видят, насколько много делает наш владелец и владельцы клубов «большой шестёрки». Они составляют большую часть АПЛ, и это соревнование, которому все завидуют», — приводит слова тренера Sky Sports.
- 23 апреля 2021
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