Райан Гиггз отстранён от обязанностей главного тренера сборной Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса приняла к сведению решение прокуратуры о предъявлении обвинений главному тренеру сборной Райану Гиггзу. Бывший игрок «МЮ» не будет руководить сборной Уэльса на чемпионате Европы, который пройдёт этим летом, сообщает сайт Футбольной ассоциации Уэльса.



Роберт Пейдж заменит Гиггза на посту наставника национальной сборной на Евро-2020 этим летом. Ему будет помогать Альберт Стейвенберг. Заседание Совета футбольной ассоциации Уэльса будет созвано для обсуждения этих событий и их влияния на Ассоциацию и национальную команду. В настоящее время FAW не планирует давать никаких дальнейших комментариев.



Напомним, сегодня стало известно, что Райана Гиггза обвинили в нанесении женщине тяжких телесных повреждений.