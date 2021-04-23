Мамаев развёлся с женой после восьми лет брака

Сегодня в Ростове-на-Дону прошло судебное заседание по делу о бракоразводном процессе футболиста «Ростова» Павла Мамаева и его жены Аланы, проживших в браке около восьми лет, сообщает StarHit.



Суд развёл Алану и Павла Мамаевых. Алана ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за драку в «Кофемании». Также бывшая жена не раз уличала супруга в неверности, но прощала. Однако последнее любовное увлечение 32-летнего футболиста красоткой из Испании по имени Ирен Гарсиа поставило точку в отношениях футболиста и модели.



По информации источника, вопросы имущества и алиментов будут урегулированы мирным путём.



Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым.

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