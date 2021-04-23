Кашшаи рассказал о векторе развития футбольного судейства в России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал назначение российских арбитров на крупные международные футбольные соревнования и рассказал о выбранном векторе развития судейского корпуса России.

«Назначение российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы — очень важное и большое событие для российского судейства, но уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей.

За последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров. У них появился фитнес-инструктор, который отслеживает и работает над физической формой. Они изучают английский язык благодаря нашему партнёру — компании English First. РФС старается выработать одинаковый стиль у рефери всех дивизионов и даёт судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги одинаковый материал», — приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС.