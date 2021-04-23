Клубы, вышедшие из Суперлиги, должны оплатить штраф в размере € 150 млн

Стали известны детали контракта, который подписывали клубы-участники Европейской Суперлиги. Команды, отказавшиеся от участия в проекте, должны оплатить штраф в размере € 150 млн, сообщает Daily Mail.



В контракте сказано, что клубы, вышедшие из Суперлиги, столкнутся с штрафом в размере € 150 млн. Это станет огромным финансовым ударом для шести клубов Премьер-лиги и других, которые отказались от участия в турнире. Утечка контракта в сеть произошла после того, как клубы Суперлиги получили поддержку от УЕФА в пятницу. Ассоциация решила, что не станет применять к клубам спортивные наказания. Руководители УЕФА решили не исключать кого-либо из участников из соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне и не накладывать запрет на участие в турнирах следующего года.



Клубы, подписавшие контракт, обязались участвовать в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги был возможен не ранее чем через три года. В Европейской Суперлиге должны были принять участие 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».