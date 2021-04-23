Хачатурянц прокомментировал назначение российских судей на международные турниры

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался по поводу назначения российских арбитров на крупные международные турниры.

«Поздравляю Сергея Карасёва, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обсуживать их финальные матчи», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

Напомним, российский рефери Сергей Карасёв утверждён судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра чемпионата Европы по футболу. В судейскую бригаду Карасёва на Евро войдут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио. Она обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.