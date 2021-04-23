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Хачатурянц прокомментировал назначение российских судей на международные турниры

Хачатурянц прокомментировал назначение российских судей на международные турниры
Футбол / РПЛ 0
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался по поводу назначения российских арбитров на крупные международные турниры.

«Поздравляю Сергея Карасёва, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обсуживать их финальные матчи», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

Напомним, российский рефери Сергей Карасёв утверждён судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра чемпионата Европы по футболу. В судейскую бригаду Карасёва на Евро войдут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио. Она обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.

Сергей Карасёв вошёл в число арбитров Евро-2020
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