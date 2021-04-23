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Агент Алекса Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ

Агент Алекса Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил интерес к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги.

«Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен «Спартаком». Всё зависит от того, будет ли предложение иметь потенциал для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и результатов Чехии на нём.

Да, мы можем подтвердить интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги. АПЛ подходит ему типологически, плюс это его мечта», — приводит слова Киселя Nova Sport.

Алекс Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс также вызывается с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Крала в € 9 млн.

Алекс Крал заявил, что мечтает играть в АПЛ. Хавбеком «Спартака» интересуется «Вест Хэм»
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