Агент Алекса Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил интерес к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги.
«Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен «Спартаком». Всё зависит от того, будет ли предложение иметь потенциал для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и результатов Чехии на нём.
Да, мы можем подтвердить интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги. АПЛ подходит ему типологически, плюс это его мечта», — приводит слова Киселя Nova Sport.
Алекс Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс также вызывается с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Крала в € 9 млн.
- 23 апреля 2021
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