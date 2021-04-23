«Арсенал» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Эвертона» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Парти, Себальос, Сака, Смит, Пепе, Нкетиа.
Запасные: Райан, Седрик, Бельерин, Габриэль, Эдегор, Эльнени, Виллиан, Мартинелли, Нелсон.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Коулман, Динь, Холгейт, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Ольсен, Мина, Нкунку, Бернард, Дэвис, Бродхед, Делф, Кинг, Айуоби.
Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) идёт на восьмом месте, а также имеет матч в запасе.
В первом круге турнира «Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.
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