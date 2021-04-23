Источник: «Ливерпуль» согласовал трансфер Конате, сделка близка к завершению
Защитник «РБ Лейпциг» и молодёжной сборной Франции Ибраима Конате согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем», информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
По данным источника, Конате подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на пять лет. Сумма сделки составит € 35 млн.
Ранее стало известно, что Конате является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля». Ожидалось, что красные заплатят «РБ Лейпциг» прописанную в контракте француза сумму отступных, которая составляет € 40 млн. 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Полноценное обследование должно состояться в ближайшее время.
В услугах защитника также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В «РБ Лейпциг» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к защитнику Ибраима Конате
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