Гиггз — про обвинения: не буду признавать себя виновным в суде

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в свой адрес.



«Я полностью уважаю правовую процедуру и понимаю всю серьёзность обвинений. Собираюсь очистить своё имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы», — приводит слова тренера BBC.



Британская полиция предъявила обвинение Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Заседание Совета футбольной ассоциации Уэльса будет созвано для обсуждения этих событий и их влияния на Ассоциацию и национальную команду. Специалист отстранён от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы.