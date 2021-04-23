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Гиггз — про обвинения: не буду признавать себя виновным в суде

Гиггз — про обвинения: не буду признавать себя виновным в суде
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Я полностью уважаю правовую процедуру и понимаю всю серьёзность обвинений. Собираюсь очистить своё имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы», — приводит слова тренера BBC.

Британская полиция предъявила обвинение Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Заседание Совета футбольной ассоциации Уэльса будет созвано для обсуждения этих событий и их влияния на Ассоциацию и национальную команду. Специалист отстранён от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы.

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