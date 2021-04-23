«Манчестер Сити» объявил о приобретении футболиста «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» договорился с «Флуминенсе» о переходе полузащитника Кайки.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт «горожан», 17-летний бразилец останется во «Флуминенсе» до конца бразильского сезона (декабря 2021 года). В июне Кайки исполняется 18 лет, и до этого времени бразилец всё равно не получил бы разрешение на работу в Великобритании.



Портал Transfermarkt сообщает, что «Манчестер Сити» заплатит за юношу не менее € 10 млн. Сумма может увеличиться € 16 млн за счёт различных бонусов. Кроме того, «Флуминенсе» получит 20% от последующей продажи Кайки. Его контракт с «горожанами» будет рассчитан на пять лет.



В январе сообщалось, что на Кайки также претендует донецкий «Шахтёр», однако уже тогда бразильские СМИ утверждали, что футболист склоняется к переезду на Туманный Альбион.

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтёр» поборются за двоих футболистов «Флуминенсе»