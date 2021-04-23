Ибрагимович — о продлении контракта с «Миланом»: я показал, что возраст не имеет значения

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом до июня 2022 года.
«Я всегда говорил, что «Милан» — мой дом. Если смогу остаться здесь на всю жизнь, то с радостью останусь. Думаю, фанаты клуба положительно отреагируют на новость о продлении контракта со мной. Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда, я показал, что возраст не имеет значения.
Всё дело в менталитете. Всегда хочу совершенствоваться и делать всё, что в моих силах. Просто желаю чувствовать себя хорошо физически и иметь возможность делать то, что умею делать. Стараюсь помочь всем молодым игрокам, это мотивация для меня. Когда я вижу этих молодых парней и их прогресс, это даёт мне адреналин. С первого дня, когда я приехал, и до сегодняшнего дня я видел улучшение навыков каждого из них», — приводит слова игрока Football Italia.
- 23 апреля 2021
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