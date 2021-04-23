Болельщики «Арсенала» устроили массовую акцию протеста против владельца клуба

Болельщики «Арсенала» в преддверии матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» вышли на акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.



Как сообщает журналист Марк Манн-Брайанс на своей странице в «Твиттере», болельщики «канониров» в большом количестве собрались у «Эмирейтс», где скандировали кричалки против американского бизнесмена.

Фотографию можно увидеть на странице Марка Манн-Брайанса в "Твиттере".

Фанаты массово выкрикивали фразу: «Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба». На одном из баннеров было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн». У многих болельщиков были таблички с надписью «Кронке – вон».



Ранее Джош Кронке, сын Стэна, по видеосвязи пообщался с болельщиками на фоне истории с созданием Европейской Суперлиги. Во время конференции фанатами поднимался вопрос о возможной продаже клуба.