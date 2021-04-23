Гарри Кейн: я удивлён увольнением Жозе Моуринью. У меня с ним были отличные отношения

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника «шпор».



«Буду абсолютно честен — я удивлён увольнением Жозе Моуринью. В то утро я приехал на базу и, вероятно, узнал о его уходе за 5-10 минут до того, как об этом официально объявили.



Большая часть внимания была сосредоточена на финале Кубка английской лиги и подготовке к нему, но послушайте, это же футбол. Я уже был в команде, когда увольняли тренеров. Не думаю, что кто-то из игроков когда-либо ожидает, что их главный тренер будет уволен, но это часть футбола и мы должны иметь с этим дело.



У меня были отличные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего, какой бы ни была его следующая работа,. Он, как и мы, знает, что футбол может быть жестоким, и мы просто должны смотреть вперёд. Сейчас нам нужно готовиться к большому финалу, и мы с нетерпением ждём матча с «Манчестер Сити», — приводит слова Кейна Sky Sports.



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон. Под его руководством лондонский клуб победил «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги со счётом 2:1.



В воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало — в 18:30 мск.

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