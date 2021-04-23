«Марсель» победил «Реймс». Провансальцы не выигрывали 6 матчей в гостях

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» в гостях обыграл «Реймс». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 1:3. До этой встречи, бело-голубые не одерживали победу в 6 подряд гостевых матчах.



Хоязяева открыли счёт на 38-й минуте. Автором гола стал Натанаэль Мбюкю, который нанёс удар головой под перекладину ворот.



«Марсель» имел хорошие моменты, но отличиться им удалось лишь в конце тайма. Димитри Пайет на 41-й минуте закрутил мяч в ворота. А в компенсированное, арбитром к первому тайму, время, Аркадиуш Милик вывел «Марсель» вперёд. На 69-й минуте арбитр принял решение удалить защитника хозяев Ваута Фаса. Марсельский клуб смог воплотить преимущество в гол спустя 7 минут. Пайет оформил дубль, с передачи Валентина Ронжье, на 76-й минуте. На 81-й минуте гости могли довести счёт до разгромного, но система VAR отменила взятие ворот.



Финальный свисток зафиксировал победу «Марселя» 3:1.



«Марсель», набрав 55 очков, поднялся на пятое место таблицы Лиги 1. «Реймс» (41) располагается на 11-м месте.