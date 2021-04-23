Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» победил «Реймс». Провансальцы не выигрывали 6 матчей в гостях

«Марсель» победил «Реймс». Провансальцы не выигрывали 6 матчей в гостях
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» в гостях обыграл «Реймс». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 1:3. До этой встречи, бело-голубые не одерживали победу в 6 подряд гостевых матчах.

Хоязяева открыли счёт на 38-й минуте. Автором гола стал Натанаэль Мбюкю, который нанёс удар головой под перекладину ворот.

«Марсель» имел хорошие моменты, но отличиться им удалось лишь в конце тайма. Димитри Пайет на 41-й минуте закрутил мяч в ворота. А в компенсированное, арбитром к первому тайму, время, Аркадиуш Милик вывел «Марсель» вперёд. На 69-й минуте арбитр принял решение удалить защитника хозяев Ваута Фаса. Марсельский клуб смог воплотить преимущество в гол спустя 7 минут. Пайет оформил дубль, с передачи Валентина Ронжье, на 76-й минуте. На 81-й минуте гости могли довести счёт до разгромного, но система VAR отменила взятие ворот.

Финальный свисток зафиксировал победу «Марселя» 3:1.

«Марсель», набрав 55 очков, поднялся на пятое место таблицы Лиги 1. «Реймс» (41) располагается на 11-м месте.

Франция - Лига 1. 34-й тур
23 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 3
Марсель
Марсель
1:0 Мбюкю – 38'   1:1 Пайет – 41'   1:2 Милик – 45+2'   1:3 Пайет – 76'
Удаления: Фас – 69' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021