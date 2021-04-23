«Кёльн» обыграл «Аугсбург» впервые с 2011 года

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» дома уступил «Кёльну». Встреча проходила на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 2:3.



На восьмой минуте первый гол в матче забил полузащитник гостей Ондрей Дуда. На 23-й минуте Флориан Каинц удвоил преимущество «Кёльна». А на 33-й минуте Дуда оформил дубль, доведя разницу в счёте до трёх мячей. Защитник «Аугсбурга» Роберт Гумми на 55-й минуте отквитал один мяч. Через восемь минут полузащитник хозяев Рубен Варгас сократил отставание до одного гола.



Несмотря на шесть добавленных минут ко времени встречи, больше забитых мячей не случилось. Финальный свиток арбитра зафиксировал гостевую победу «Кёльна» 3:2. До этого матча клуб из Кёльна проиграл пять подряд выездных встреч.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Ассистенты — Александер Затер и Бенедикт Кемпкес. Резервный арбитр — Марко Фриц.



«Аугсбург» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (29) находится на 16-м месте в таблице. «Кёльн» более девяти лет не выигрывал у «Аугсбурга». Последняя победа датирована 2011 годом. Тогда дубль нападающего Лукаша Подольски принёс победу «козлам» со счётом 3:0.