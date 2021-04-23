«Покушение на убийство английского футбола». Невилл — об участии в Суперлиге клубов из АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал британские клубы, которые планировали принять участие в Европейской Суперлиге. Речь идёт о «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

«Шесть клубов АПЛ, которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — цитирует Невилла в своём «твиттере» журналист Associated Press Роб Харрис.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.