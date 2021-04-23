Болельщики «Тоттенхэма» требуют отставки руководства клуба

Члены объединения болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» (THST) подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы призвать исполнительный совет «шпор» уйти в отставку.
Как утверждает Sky Sports, девяносто процентов голосов фанатов были отданы за призыв к руководству покинуть занимаемые должности. Данное голосование было организованно после неудачной попытки «Тоттенхэма» стать участником Европейской Суперлиги.
«Мы призываем к немедленной отставке Исполнительного совета футбольного клуба „Тоттенхэм Хотспур“ и к тому, чтобы владельцы работали с нами, чтобы назначить новый совет, который включал в себя представителей болельщиков.
Этот совет должен принимать ключевые решения о работе клуба в зависимости от одобрения болельщиков, и мы ожидаем, что это станет законным требованием во всём футболе. Это заявление принято в качестве официальной позиции THST с немедленным вступлением в силу. Мы проинформировали правление „Тоттенхэм Хотспур“ об этом решении.
Ответственность руководства клуба заключается в том, чтобы всегда действовать в наилучших интересах нашей команды. Нынешний совет явно действовал вопреки интересам нашего футбольного клуба. На самом деле, его действия всё ещё могут привести к результатам, которые ещё больше подорвут доверие к клубу.
Мы думаем, что отношения руководства нашего клуба с болельщиками непоправимо испорчены. Мы считаем, что немедленная отставка нынешнего Исполнительного совета отвечает наилучшим долгосрочным интересам клуба», — говорится в заявлении THST.
Источник сообщает, что руководство «шпор» ещё никак не ответило на данный призыв.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной полузакрытой лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. 12 команд-основателей ни при каких обстоятельствах не могли вылететь из турнира. Одной из таких команд был «Тоттенхэм Хотспур».
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