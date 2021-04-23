Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Бруну Алвеш, ныне выступающий в составе итальянской «Пармы», покинет клуб по окончании сезона-2020/2021 и станет свободным агентом, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Парма» не планирует продлевать сотрудничество с Алвешем. Однако и сам 39-летний португалец не горит желанием заканчивать карьеру, он займётся поиском нового клуба.
Алвеш начинал карьеру в «Порту» в 1999 году и поначалу выступал за вторую команду «драконов». Проведя два сезона в других клубах на правах аренды, Бруну стал играть за основу родной команды, а в 2010 году перешёл в «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России. После трёх лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Фенербахче», а в дальнейшем защищал цвета «Кальяри» и «Рейнджерс». Игроком «Пармы» стал в 2018 году.
- 23 апреля 2021
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