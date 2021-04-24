«Сожалеем об этом решении, но иногда надо рисковать». «Челси» сделал заявление о Суперлиге

Лондонский «Челси», который должен был стать одним из организаторов и родоначальников Европейской Суперлиги, сделал официальное заявление по поводу своего планировавшегося участия в турнире.

«Наша цель в «Челси» всегда заключалась в том, чтобы сделать его лучшим клубом в мире — как на поле, так и в том, как мы с ним работаем, помогать сообществу за его пределами. Совместное решение присоединиться к Суперлиге было продиктовано теми же амбициями. Когда стало ясно, что может появиться новая лига, мы не хотели, чтобы «Челси» упустил возможность сыграть в таком потенциально выдающимся турнире, а также не хотели рисковать, чтобы клуб отстал от наших ближайших английских и европейских соперников.

Как клуб мы стремимся к открытому и регулярному диалогу с нашими болельщиками и другими заинтересованными сторонами, но в данном случае, к сожалению, из-за нехватки времени и соблюдения конфиденциальности добиться этого не удалось.

Поскольку после объявления были высказаны опасения, клуб сделал шаг назад, чтобы выслушать и поговорить со своими болельщиками. После этих разговоров и принимая во внимание чрезвычайно сильные мнения против предложения, мы пересмотрели первоначальное решение и сделали вывод, что не хотим быть частью этой лиги.

Мы также согласны с мнением о том, достаточно ли Суперлига зависит от спортивных достижений. По поводу этого у нас были опасения с самого начала, и мы были уверены, что это будет рассмотрено в ходе дальнейшего процесса консультаций с различными заинтересованными сторонами. Мы твердо убеждены в том, что должны защищать структуру, которая позволяет всем клубам, игрокам и болельщикам мечтать и добиваться успеха.

Мы понимаем, что нам следовало решить эти вопросы до присоединения к проекту. Владелец и правление понимают, что клуб не должен был принимать такое решение. Мы глубоко сожалеем об этом решении.

Еще одним важным фактором в решении о выходе был потенциальный ущерб репутации клуба. Так много усилий было вложено в общественную работу за пределами поля за последние 17 лет, и существовал риск того, что все усилия клуба, направленные владельцем по борьбе с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими видами дискриминационного поведения, будут потеряны.

Мы не могли позволить себе поставить под угрозу существенный прогресс, достигнутый нами в этих областях, а также жизненно важную и текущую работу фонда «Челси» в других областях наших сообществ.

«Челси» — это прежде всего клуб, основанный на традициях и сообществе. Мы также амбициозный клуб и всегда хотели быть лучшими. Для этого мы должны постоянно стремиться к совершенствованию, а иногда и рисковать. Ошибки неизбежны, но именно способность исправлять эти ошибки и совместно двигаться вперёд делает нас сильными как клуб и сообщество.

Таким образом, клуб вновь заявляет о своей приверженности тому, чтобы в будущем лучше прислушиваться к своим болельщикам и взаимодействовать с ними. Правление будет проводить консультации с группами болельщиков и другими заинтересованными сторонами по новым механизмам или структурам, которые развивают и защищают представительство болельщиков в работе клуба.

Клуб просит, чтобы этот диалог вёлся уважительно. Оскорбления, которым подвергались некоторые представители в последние дни, неприемлемы. Антисемитизму, сексизму, расизму и угрозам насилия нет места ни в нашем сообществе, ни в этой дискуссии. Мы надеемся, что вы поможете нам сохранить уважительный тон.

У «Челси» очень богатая история, и мы знаем, что нам очень повезло сыграть в этом свою роль. Клуб был здесь до нас и будет здесь ещё долго после нас. Наша работа — добиться того, чтобы мы были настолько успешными, насколько это возможно сегодня, а также строить будущее.

Владелец и правление благодарит вас за вашу постоянную поддержку клуба», — сказано в заявлении на официальном сайте «Челси».