Анчелотти — о победе в матче с «Арсеналом»: это должна была быть ничья

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды во встрече с «Арсеналом».
«Хороший результат, важный, мы по-прежнему близки к вершине таблицы. Это победа придаст нам уверенности в следующих играх. В обороне мы играли неплохо, я доволен. Честно говоря, это должна была быть ничья. «Арсенал» лучше контролировал мяч, но в защите мы были действительно сильны. Мы заслуживали победы в последних нескольких играх, которые завершились вничью. Поэтому сегодня забрали своё. Первая победа в матче с «канонирами» за 25 лет станет прекрасным подарком для наших болельщиков.
После пяти игр без побед в АПЛ сегодня важно было набрать три очка. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры», — приводит слова тренера BBC.
- 24 апреля 2021
-
01:23
-
00:59
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:13
-
00:11
- 23 апреля 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:29
-
22:16
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:36
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
20:45
-
20:38
-
20:28
-
20:23
-
20:10
-
20:06
-
19:49
-
19:39