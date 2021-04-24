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Анчелотти — о победе в матче с «Арсеналом»: это должна была быть ничья

Анчелотти — о победе в матче с «Арсеналом»: это должна была быть ничья
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды во встрече с «Арсеналом».

«Хороший результат, важный, мы по-прежнему близки к вершине таблицы. Это победа придаст нам уверенности в следующих играх. В обороне мы играли неплохо, я доволен. Честно говоря, это должна была быть ничья. «Арсенал» лучше контролировал мяч, но в защите мы были действительно сильны. Мы заслуживали победы в последних нескольких играх, которые завершились вничью. Поэтому сегодня забрали своё. Первая победа в матче с «канонирами» за 25 лет станет прекрасным подарком для наших болельщиков.

После пяти игр без побед в АПЛ сегодня важно было набрать три очка. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры», — приводит слова тренера BBC.

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