Источник: Кремль убедил Абрамовича отказаться от участия в Европейской Суперлиге

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в проекте Европейской Суперлиги из-за нежелания ссориться с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Suddeutsche Zeitung.
По информации источника, владелец «Челси» Роман Абрамович получил в понедельник письмо из Кремля с содержанием, что Суперлига не в интересах Отечества.
«Газпром» является главным спонсором Лиги чемпионов и должен оставаться таковым. Этим летом в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат Европы, а летом 2022 года там запланирован финал Лиги чемпионов. «Зенит», своего рода мюнхенская «Бавария» в России, фактически является собственностью «Газпрома». Клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов. Большая мировая политика сыграла свою роль: Абрамовичу не хочется портить отношения с президентом Путиным», — отмечают немецкие журналисты.
Издание подчёркивает, что митинги недовольных фанатов в Челси, одном из самых престижных районов дорогого финансового мегаполиса Лондона, вряд ли могли заставить владельца пересмотреть свои взгляды.
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