Флорентино Перес: проект Суперлиги — лучший из возможных, футбол уже утомляет молодежь

Президент Европейской Суперлиги и «Реала» Флорентино Перес вновь высказался о нашумевшем проекте.

«Основная критика Суперлиги заключалась в том, что она идет вразрез с национальными чемпионатами и кажется частным клубом, в которой нет меритократии? Дело в том, что ни то, ни другое не является правдой, но этим манипулировали. Это не эксклюзивный план и не против лиг. Проект Суперлиги — лучший из возможных, и он был сделан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса. Футбол серьёзно пострадал, потому что его экономика падает, и мы должны адаптироваться к временам, в которых живём. Суперлига не идёт вразрез с внутренними чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Считалось, что это вызовет больший интерес для сторон. И я думаю, что новая реформа УЕФА тоже не решит проблемы, потому что то, что было представлено, даже не лучше того, что есть. К тому же мы не можем ждать до 2024 года. Но всё же мы сделали что-то не так. Нужно посмотреть больше идей. Но что-то нужно делать, потому что молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, потому что он утомляет их перед другими развлечениями, которые они предпочитают. По всему миру насчитывается четырёх миллиардов футбольных фанатов, половина из которых — фанаты клубов Суперлиги. Футбол — единственный вид спорта мирового масштаба», — приводит слова Переса AS.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.