Курьёзный автогол голкипера «Арсенала» в видеообзоре матча с «Эвертоном» в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.Победный гол в матче был забит на 76-й минуте. Ришарлисон де Андраде, находясь в чужой штрафной, с острого угла прострелил на партнёра, на перехват мяча вышел вратарь хозяев Бернд Лено и неуклюже пропустил его между ног прямиком за линию ворот.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Эвертон».

Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» в свою очередь, набрав 52 очка, находится на восьмом месте. Подопечные Карло Анчелотти имеют матч в запасе.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» сыграет с «Астон Виллой».