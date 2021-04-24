Защитник «Ювентуса» Данило: было совсем неприятно, когда УЕФА и ФИФА мне угрожали

Защитник «Ювентуса» Данило высказался о Суперлиге.

«Я думаю, что если 12 клубов приняли этот новый проект, это потому, что они увидели необходимость некоторых изменений в футболе. Я не знаю, будет ли проект Суперлиги правильным, но теперь нам придётся говорить, чтобы внести некоторые изменения, в том числе и для спасения футбола. COVID-19 затронул все стороны жизни, и футбол не обошёл стороной. Я думаю, что если бы УЕФА действительно беспокоился об игроках, они бы не заставили нас так много путешествовать в разгар пандемии и не заставили бы нас так много играть в этот трудный год. Мне как футболисту было совсем неприятно, когда мне угрожали УЕФА и ФИФА», — приводит слова Данило Football Italia.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.