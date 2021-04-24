Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пайет отдал 100-ю результативную передачу в Лиге 1

Пайет отдал 100-ю результативную передачу в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 34-го тура Лиги 1 нападающий «Марселя» Димитри Пайет отметился результативными действиями против «Реймса».

На 41-й минуте француз забил гол, а ещё через 6 минут помог отличиться Аркадиушу Милику. Эта результативная передача стала для Пайета 100-й в матчах чемпионата Франции. На 76-й минуте встречи француз записал на свой счёт дубль.

Встреча «Реймс» – «Марсель» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

34-летний Пайет выступает в составе «Марселя» с 2017 года. Ранее он играл за «Вест Хэм», «Лилль», «Сент-Этьен» и «Нант». В составе сборной Франции футболист выступает с 2010 года. В сентябре 2020 года игрок отказался от перехода в «Лидс», несмотря на приглашение Марсело Бьельсы, и продлил контракт с «Марселем».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021