Дубль Капризова в НХЛ, полуфинал Карацева и Джоковича в Белграде. Главное к утру

Российский хоккеист Кирилл Капризов сделал дубль за «Миннесоту», обновив собственный рекорд новичка, а теннисист Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде встретится с Новаком Джоковичем – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова.
2. Карацев вышел в полуфинал турнира в Белграде, где его ожидает битва с Джоковичем.
3. Источник: «Ливерпуль» согласовал трансфер Конате, сделка близка к завершению.
4. «Барселона» в овертайме дожала «Зенит» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги.
5. Мамаев развёлся с женой после восьми лет брака.
6. Гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы.
7. «Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова.
8. Майк Джеймс дебютировал за «Нетс» в НБА, отметившись шикарными моментами и впечатлив Кайри.
9. ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги.
10. Райан Гиггз отстранён от обязанностей главного тренера сборной Уэльса.
11. Ольга Хорошавцева стала двукратной чемпионкой Европы по борьбе.
12. Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, где сразится с Мертенс.
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