Дубль Капризова в НХЛ, полуфинал Карацева и Джоковича в Белграде. Главное к утру

Российский хоккеист Кирилл Капризов сделал дубль за «Миннесоту», обновив собственный рекорд новичка, а теннисист Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде встретится с Новаком Джоковичем – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова.

2. Карацев вышел в полуфинал турнира в Белграде, где его ожидает битва с Джоковичем.

3. Источник: «Ливерпуль» согласовал трансфер Конате, сделка близка к завершению.

4. «Барселона» в овертайме дожала «Зенит» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги.

5. Мамаев развёлся с женой после восьми лет брака.

6. Гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы.

7. «Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова.

8. Майк Джеймс дебютировал за «Нетс» в НБА, отметившись шикарными моментами и впечатлив Кайри.

9. ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги.

10. Райан Гиггз отстранён от обязанностей главного тренера сборной Уэльса.

11. Ольга Хорошавцева стала двукратной чемпионкой Европы по борьбе.

12. Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, где сразится с Мертенс.