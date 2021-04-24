Пауло Дибала сообщил об интересе со стороны «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что с ним связывались представители мадридского «Атлетико».



«Мне звонили из «Атлетико». Не напрямую, а через агента, который со мной работает. Они хотели поговорить, чтобы ознакомиться с ситуацией, ведь переговоры могут идти три дня, а могут затянуться на полгода. Альваро Мората много рассказывал мне об «Атлетико», о Мадриде, о болельщиках. «Атлетико» сегодня — это большой клуб», — приводит слова Дибалы AS.



Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 27-летний аргентинский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

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