Дик Адвокат: мы с Путиным можем быть маленького роста, но у нас есть харизма

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фейеноорд», рассказал о беседе с Президентом России Владимиром Путиным.



«Когда я работал в России, Владимир Путин спросил, что я понимаю под руководством. «Вы и я, — ответил я ему. — Мы лидеры. Когда мы заходим в зал, в котором присутствует пять тысяч человек, все замирают». Мы с Путиным можем быть маленького роста — он 169 сантиметров, я — 170 — но у нас есть харизма. Он посчитал этот ответ прекрасным», — приводит слова Адвоката nrc.nl.



Напомним, Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год, а с 2010 по 2012 год занимал пост главного тренера сборной России. Под руководством специалиста «Зенит» стал чемпионом России (2007), обладателем Кубка (сезон-2007/2008) и Суперкубка (2008) УЕФА, а также завоевал Суперкубок России (2008).

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