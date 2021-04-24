«Томь» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» и продлила серию без поражений до семи матчей

24 апреля «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Томь» в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги. Игра проходила на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Она завершилась со счётом 1:1.



На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Томи» Никита Кривцов. На 32-й минуте отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Мартусевич.



«Томь» за 38 матчей набрала 34 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «СКА-Хабаровск» (54) – поднялся на девятую строчку. Подопечные Кержакова продлили свою серию без поражений до семи матчей – трижды победили и четыре раза сыграли вничью.