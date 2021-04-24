Ибрагимович: Пиоли бросает мне вызов. Он звонит утром и говорит: «Ты где? Я уже работаю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о взаимоотношениях с главным тренером миланской команды Стефано Пиоли.



«Прошлый год был непростым для нас. В разных матчах Пиоли давал разные установки, он управлял игрой команды. Для того, чтобы узнать человека, нужно время, но мне с первого дня было очень легко с Пиоли. У него правильный менталитет. Он передаёт команде ту энергию, которая есть в нём, и требует от нас лучшего результата. Он может позвонить мне утром и спросить: «Ты где? Я уже работаю». Таким образом он бросает мне вызов», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба «Милана».



Ибрагимович перешёл в россонери из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. 22 апреля стало известно о продлении контракта с «Миланом» до 2022 года.

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