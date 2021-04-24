Суд отказался повышать размер алиментов Аршавина

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу известной телеведущей Юлии Барановской по делу об алиментах в отношении бывшего мужа Андрея Аршавина.



«Нам отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Оставили решение суда первой инстанции в силе. Но у нас настрой обжаловать его и дальше, когда мы получим текст решения на руки.



Мы предполагали, что будет вынесено такое решение, поэтому и не удивлены. Наша позиция жёсткая, но гибкая. Вся жёсткость заключается в том, что мы будем обжаловать это решение до победного конца. Посмотрим, возможно, в какой-нибудь из инстанций всё сработает.



До сегодняшнего дня доход Аршавина не изменился. Можно было бы понять, если бы он стал зарабатывать вдвое меньше, чем раньше. Но когда ничего не поменялось, то почему одни дети должны страдать? А сейчас половиной заработка он пытается охватить всех своих детей, несмотря на то что ранее у них с Юлией было заключено мировое соглашение. Тогда Аршавин выразил добровольное желание отдавать половину дохода Артёму, Арсению и Яне. А сейчас получается, что он забрал своё слово обратно», — цитирует адвоката Владислава Подшибякина Teleprogramma.pro.



Напомним, бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составляют около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.

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