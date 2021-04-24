Александр Кержаков выразил недовольство по поводу решения судей не засчитывать гол «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков раскритиковал решение главного арбитра матча 38-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Харабовск» (1:1) не засчитывать гол томской команды в концовке встречи.
Напомним, на 81-й минуте матча мяч пересёк линию ворот «СКА-Хабаровск», однако взятие ворот не было зафиксировано.
«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус два очка», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме» и приложил фрагмент эпизода.
Фото: «Инстаграм» Александра Кержакова
«Томь» за 38 матчей набрала 34 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «СКА-Хабаровск» (54) поднялся на девятую строчку. Подопечные Кержакова продлили свою серию без поражений до семи матчей – трижды победили и четыре раза сыграли вничью.
- 24 апреля 2021
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:16
-
08:34
-
07:59
-
05:16
-
05:02
-
03:02
-
02:25
-
02:07
-
01:23
-
00:59
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:13
-
00:11
- 23 апреля 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:51