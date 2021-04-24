Александр Кержаков выразил недовольство по поводу решения судей не засчитывать гол «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков раскритиковал решение главного арбитра матча 38-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Харабовск» (1:1) не засчитывать гол томской команды в концовке встречи.



Напомним, на 81-й минуте матча мяч пересёк линию ворот «СКА-Хабаровск», однако взятие ворот не было зафиксировано.



«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус два очка», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме» и приложил фрагмент эпизода.

Фото: «Инстаграм» Александра Кержакова

«Томь» за 38 матчей набрала 34 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «СКА-Хабаровск» (54) поднялся на девятую строчку. Подопечные Кержакова продлили свою серию без поражений до семи матчей – трижды победили и четыре раза сыграли вничью.